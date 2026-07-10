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Токаев назначил новых послов в нескольких странах

Варвара Тыщенко
Токаев назначил новых послов в нескольких странах
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ряд кадровых решений, обновив состав дипломатических представителей в нескольких странах, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно опубликованным данным, Абылкаир Скаков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике. Пост посла в Государстве Катар занял Бахыт Батыршаев, а чрезвычайным и полномочным послом в Венгрии стала Анель Бакытбеккызы.

Болат Иманбаев получил назначение чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сербия, в связи с чем он освобожден от аналогичной должности в Республике Армения. В свою очередь, посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев теперь будет представлять интересы страны по совместительству в Народной Республике Бангладеш, Королевстве Бутан, Непале и на Мальдивах.

Этим же указом глава государства освободил от должностей ряд послов. Рапиль Жошыбаев покинул пост посла в Кыргызской Республике, а Арман Исагалиев завершил работу в качестве главы дипмиссии в Государстве Катар. Также от обязанностей послов освобождены Абзал Сапарбекулы (Венгрия) и Мади Атамкулов (Республика Сербия).

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