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Социум Спорт

Спортсмен из ЗКО стал трехкратным чемпионом Азии по стрельбе из лука

Серебряную медаль тоже забрал спортсмен из Казахстана.
Жулдызхан Хасангалиева
Спортсмен из ЗКО стал трехкратным чемпионом Азии по стрельбе из лука
Фото управления спорта ЗКО

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Павел Кузнецов завоевал сразу три золотых медали II этапа Кубка Азии по стрельбе из лука. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО.

Соревнования прошли в городе Сулеймания (Ирак). В финале мужских индивидуальных соревнований в дисциплине "компаунд" встретились два представителя сборной Казахстана - Павел Кузнецов и Никита Ивлев.

По итогам напряжённого поединка со счётом 145:143 победу одержал Павел Кузнецов, став чемпионом Кубка Азии. Никита Ивлев завоевал серебряную медаль.

Подготовил спортсмена тренер Константин Солодовников.

Поздравляем Павла и его тренера с заслуженной победой! Желаем новых спортивных достижений!

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