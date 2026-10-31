Спортсмен из ЗКО стал трехкратным чемпионом Азии по стрельбе из лука

Серебряную медаль тоже забрал спортсмен из Казахстана.

Спортсмен из Западно-Казахстанской области Павел Кузнецов завоевал сразу три золотых медали II этапа Кубка Азии по стрельбе из лука. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО.

Соревнования прошли в городе Сулеймания (Ирак). В финале мужских индивидуальных соревнований в дисциплине "компаунд" встретились два представителя сборной Казахстана - Павел Кузнецов и Никита Ивлев.

По итогам напряжённого поединка со счётом 145:143 победу одержал Павел Кузнецов, став чемпионом Кубка Азии. Никита Ивлев завоевал серебряную медаль.

Подготовил спортсмена тренер Константин Солодовников.

Поздравляем Павла и его тренера с заслуженной победой! Желаем новых спортивных достижений!