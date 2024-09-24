Спортсменка из ЗКО завоевала очередную медаль на чемпионате мира

С 23 по 25 августа в узбекском городе Самарканд проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где спортсменка из ЗКО Мария Бровкова завоевала бронзовую медаль. Она является представительницей физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев и первый заместитель председателя ЗКОФ ОО ФСО «Динамо» Манарбек Габдуллин поздравили спортсменку с этой победой и пожелали дальнейших успехов в спортивных состязаниях. Юной спортсменке и ее тренеру были вручены памятные подарки от общества ФСО «Динамо».

Мария Бровкова - абсолютная чемпионка Казахстана по гребле на байдарках и каноэ, чемпионка Кубка мира, многократный призер республиканских и международных соревнований. Гордость нашей страны, которая принесла много достижений в спортивную копилку Казахстана.

Напомним, Мария выступала в составе сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже. Она достигла высоких показателей на летних ХХХІІІ Олимпийских играх.



