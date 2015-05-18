Спортсмены: Гомофобный Казахстан не имеет права претендовать на Олимпиаду-2022

Группа профессиональных спортсменов из 27 человек, ратующих за равенство в спорте для ЛГБТ-сообщества, направила обращение в Международный олимпийский комитет (МОК). В письме они требуют повлиять на казахстанское правительство, заставив его отозвать законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации». Фото с сайта novostimira.net 27 профессиональных спортсменов призывают президента МОК Томаса Баха принять меры для соблюдения принципов Олимпийского комитета по недопущению дискриминации. Их письменное обращение было организовано Союзом спортсменов, который борется за равенс