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Спортсмены: Гомофобный Казахстан не имеет права претендовать на Олимпиаду-2022

Группа профессиональных спортсменов из 27 человек, ратующих за равенство в спорте для ЛГБТ-сообщества, направила обращение в Международный олимпийский комитет (МОК). В письме они требуют повлиять на казахстанское правительство, заставив его отозвать законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации». Фото с сайта novostimira.net 27 профессиональных спортсменов призывают президента МОК Томаса Баха принять меры для соблюдения принципов Олимпийского комитета по недопущению дискриминации. Их письменное обращение было организовано Союзом спортсменов, который борется за равенс
Marat
Спортсмены: Гомофобный Казахстан не имеет права претендовать на Олимпиаду-2022
Группа профессиональных спортсменов из 27 человек, ратующих за равенство в спорте для ЛГБТ-сообщества, направила обращение в Международный олимпийский комитет (МОК). В письме они требуют повлиять на казахстанское правительство, заставив его отозвать законопроект о запрете «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации».
Фото с сайта novostimira.net
Фото с сайта novostimira.net
 Фото с сайта novostimira.net 27 профессиональных спортсменов призывают президента МОК Томаса Баха принять меры для соблюдения принципов Олимпийского комитета по недопущению дискриминации. Их письменное обращение было организовано Союзом спортсменов, который борется за равенство в спорте для ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), пишет Радио Азаттык. Проект закона, предлагающий запретить «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации», принят сенатом парламента Казахстана в первом чтении в феврале. Аналитики сравнивают его с похожим законом, принятым в России в 2013 году, который вызвал международное осуждение. В письме спортсмены призывают МОК вновь обратить внимание казахстанских властей на то, что дискриминация из-за сексуальной ориентации несовместима с принадлежностью к Олимпийскому движению. В обращении отметилась легендарная чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова, которая первой из мировых спортсменок сделала каминг-аут — призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 15 декабря 2009 года она женилась на вице-мисс ССР Юлии Лемиговой. Помимо Мартины Навратиловой, под письмом стоят подписи 4-хкратного чемпиона Олимпиад Грега Луганиса, 2-хкратной олимпийской чемпионки Кэрин Дэвис, а также — Марка Тьюксбери, Эстер Лофгрен, Лори Линдси и многих других, сообщает gay.ru. Алматы остается самым вероятным кандидатом на проведение Зимних Олимпийских игр 2022 года. В настоящее время у города остался один соперник — Пекин (Китай). С учетом того, что в 2008 году в Пекине прошла летняя Олимпиада, шансы Алматы очень велики. Город, который примет игры 2022 года, будет объявлен 31 июля 2015 года в Куала-Лумпуре (Малайзия).

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