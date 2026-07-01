Справедливость и закон: к какому будущему ведет Казахстан новая Конституция президента

С 1 июля 2026 года официально вступила в силу новая Конституция страны.

Выступление Касым-Жомарта Токаева ознаменовало завершение масштабной политической реформы и переход Казахстана к новой Конституции, которая официально вступила в силу с 1 июля 2026 года. Главным событием стало упразднение двухпалатной системы (Сената и Мажилиса) - на смену им приходит однопалатный Курултай. Президент подчеркнул, что новая политическая модель страны теперь строится по формуле: "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство", где высшими ценностями государства становятся справедливость, верховенство закона и права человека.

Помимо политической трансформации, глава государства подвел экономические итоги, заявив, что благодаря реформам ВВП Казахстана впервые в истории превысил 300 миллиардов долларов, показав рост в 6,5%. В качестве главных задач на новом этапе Токаев обозначил укрепление энергетической и транспортно-логистической независимости страны, а также вовлечение граждан в принятие ключевых государственных решений.

Главный эксперт отдела социально-экономического анализа Института общественной политики Косман Кажкенов объяснил новые правила изменения Конституции. Одним из главных её новшеств стало появление отдельного, десятого раздела, который полностью меняет правила игры в вопросах изменения Основного закона страны.

Конец кулуарным поправкам: только референдум

Что принципиально изменилось в самом процессе внесения поправок в Конституцию?

- Самое главное - теперь в Казахстане закреплен один-единственный путь изменения Основного закона: исключительно через всенародный референдум, - объясняет Косман Кажкенов. - Раньше существовал двойной путь. Поправки могли принять либо на референдуме, либо через Парламент, если президент решал не выносить вопрос на голосование народа. То есть теоретически важные изменения могли утвердить без участия граждан. Теперь эта лазейка закрыта.

"Референдум - это инструмент прямой демократии. Решения, которые принимают сами граждане, обладают наивысшей политической законностью и легитимностью. Это общемировая практика".

А каковы правила, чтобы референдум признали честным и состоявшимся?

- Здесь действуют жесткие и прозрачные фильтры, - отмечает спикер. - Во-первых, на участки должно прийти больше половины всех казахстанцев, имеющих право голоса. Во-вторых, чтобы поправки приняли, "за" должно проголосовать не просто большинство пришедших, а более половины граждан по всей стране, причем минимум в двух третях регионов - включая столицу, все области и города республиканского значения.

Как подчеркнул наш собеседник, инициировать такой референдум может президент - как по собственному решению, так и по предложению Курултая, Правительства или Қазақстан Халық Кеңесі.

Почему структура документа имеет значение?

- В новой Конституции правила изменения закона вынесли в отдельный раздел. Почему это так важно? Раньше эти правила "прятались" в статье 91, внутри раздела с переходными положениями. Но переходные положения - это временные нормы. В новой редакции всё изменилось: порядок поправок вынесен в самостоятельный, постоянный раздел, - объяснил Косман Кажкенов.

По словам эксперта, это структурное изменение решает сразу три важнейшие задачи:

Защита от сиюминутных интересов: Конституция не должна меняться легко и просто под текущую политическую конъюнктуру. Отдельный раздел подчеркивает стабильность государства.

Юридическая ясность: Документ стал понятнее, нормы теперь легче трактовать судам и Конституционному суду.

Мировые стандарты: Именно так устроены конституции большинства развитых стран мира, где механизм пересмотра — это самостоятельный институт.