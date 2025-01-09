Средний ремонт ждет трассу Уральск-Атырау в 2025 году

По данным министерства транспорта РК, до 2030 года в Казахстане планируют реализовать масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тысяч километров, из которых 3,7 тысяч километров — это дороги I категории.

В Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. В данный момент оформляют земельные участки и проектирую объектов.

Кроме этого, по данным министерства транспорта РК, до 2030 года в Казахстане планируют реализовать масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тысяч километров, из которых 3,7 тысяч километров — это дороги I категории.

В 2025 году начнется реализация крупных проектов:

Кызылорда — Жезказган (208 км)

Актобе — Улгайсын (234 км)

Караганда — Жезказган (572 км)

Обход города Сарыагаш (102 км)

Обход города Кызылорда (20 км)

Кызылорда — Саксаульск (470 км)

Атырау — Доссор (86 км)

Обход города Рудный (16,9 км)

Жанаозен — Кендирли (156 км)

Обход города Петропавловск (8 км)

Обход города Туркестан (29,6 км)

Астана — Костанай — граница с РФ (830 км)

Обход города Шымкент (48 км)

Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км)

Атырау — Чапай (136 км)

Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км)

Алматы — Ушконыр (48 км)

Бейнеу — Саксаульск (736 км)

Мост через реку Урал (6,5 км)

– Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 триллионов тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов, - говорится в сообщении.

Отметим, что в ЗКО половина загородных трасс в критическом состоянии, в результате чего происходят ДТП. Самая опасная из них – это автодорога Уральск — Атырау, или, как называют в народе, «трасса смерти». Только в 2024 году на этой автодороге произошло 36 аварий, в которых погибли 16 человек, ещё 70 получили травмы. Автомагистраль построили ещё в 60-70-х годах. Пропускная способность в настоящее время увеличена больше чем в два раза. Сейчас магистраль относится к 3-й категории. С момента её постройки первый ремонт был проведён в 2003-2005 годах. После этого капитального ремонта и реконструкции не проводилось. В 2016-2017 годах на участках с 372 по 492 км выполнили средний ремонт.

Три года назад власти анонсировали о том, что планируется провести реконструкцию трассы и перевести её на первую с четырехполосным движением. В НК «КазАвтоЖол» даже начали разрабатывать ПСД. Однако в сентябре 2024 года выяснилось, что трассу реконструировать пока не будут, а лишь сделают средний ремонт. В правительстве это объяснили острым дефицитом бюджета.