Почти 32% от зарегистрированного объема продаж в рознице приходится на Алматы – 141,3 миллиарда тенге. На Астану приходится 10,3% – 45,9 миллиардов тенге. Помимо мегаполисов, самые высокие средние чеки на одного горожанина отмечены в Западно-Казахстанской области - 52,9 тысячи тенге на человека, Атырауской - 52,3 тысячи тенге и Актюбинской - 48,2 тысячи тенге областях. По темпам роста объемов торговли лидирует Мангистауская область – на 17,6% за год (январь 2015-2014), до 9 миллиардов тенге. Далее – Северо-Казахстанская область, на 15,8%, до 9,6 миллиардов тенге, и Астана – на 15,5%. Торговые предприятия мегаполисов опережают регионы по проникновению касс. В регионах с высокой концентрацией сельского населения средние торговые чеки наиболее скромные. Так в Южно-Казахстанской области на одного городского жителя приходится всего 18,9 тысяч тенге.