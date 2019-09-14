В КГУ "Смарт Атырау" назвали причину - низкая покупательская способность, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" - Во-первых, наблюдается низкая активность горожан в плане приобретения проездных карт. Во-вторых, сами жители внесли предложение о сдвиге даты на две недели, так как еще не все представители льготных категорий граждан обратились за оформлением именных карточек, а их в областном центре насчитывается около 200 тысяч. В настоящее время идет оформление индивидуальных проездных карт для порядка 90 тысяч школьников, более 50 тысяч студентов, 27 тысяч пенсионеров и свыше 30 тысяч инвалидов и их опекунов, - сказал директор КГУ "Смарт Атырау" Адильбек Танкиев. Напомним, что введение диффтарифа в Атырау было запланировано на 1 сентября, затем отложили до 15-го и теперь еще на две недели. Отметим, что с картой оплаты проезд в автобусе обойдется как и прежде - в 80 тенге, наличными - 150 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА