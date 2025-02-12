Стали известны итоги выступления Софьи Самоделкиной на Азиаде

В Харбине завершилась короткая программа в женском фигурном катании. Выступили все 25 участниц.

Лучшая фигуристка Софья Самоделкина показала 4-й результат и отстает от лидирующей стройки более чем на 5 баллов. Результат казахстанки — 63,31 очка.

София Фарафонова перед произвольной программой занимает девятое место, набрав 45,63 балла.

Первое место пока уверенно занимает трехкратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер ОИ-2022 японка Каори Сакамото, на втором месте бронзовый призер ЧМ-2024 Ким Чхоён из Южной Кореи, а на третьем — бронзовый призер мирового Гран-при 2024 г. Хана Ёсида из Японии.

Ранее сообщалось, что неожиданным финалом обернулось выступление Елены Рыбакиной в Дохе.