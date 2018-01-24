Оба пострадавших находятся в больницах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ, в результате ДТП на трассе Уральск-Атырау погиб один человек и двое пострадавших были доставлены в больницы. -19-летний парень был доставлен в Областную клиническую больницу, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Второй 39-летний пострадавший был доставлен в городскую многопрофильную больницу в отделение травматологии, - пояснил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. - Оба пациента находятся в состоянии средней тяжести. Напомним, в ДВД ЗКО рассказали, что на 70 км трассы Уральск-Атырау водитель автомашины "Тойота Хайлюкс" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущейся по встречной полосе автомобилем "Тойота Камри". Фото предоставлено очевидцами