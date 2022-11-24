Стендап-комика из скандального видео арестовали на 10 суток

Опубликовано видео с его извинениями. Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео распространилось в социальных сетях. Стендап-комик Анди Топалидис оскорблял девушку под аплодисменты посетителей и бармена клуба. Причиной послужило недовольство потерпевшей комментарием Анди в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали» (кому именно он этого пожелал, неясно). В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что юношу привлекли к ответственности по статье 434 КоАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы он признан виновным и подвергнут