- Приношу искренние извинения перед всеми казахстанцами и девушками, которых я мог как-либо оскорбить своими высказываниями, максимально некорректными и некрасивыми по отношению к вам. Я искренне прошу прощения за это и обещаю, что урок я усвоил. Больше никогда такого не повторится, - сказал задержанный.Тем временем журналист Михаил Козачков в своём Telegram написал, что у матери потерпевшей также есть возможность привлечь мужчину за оскорбление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Стендап-комика из скандального видео арестовали на 10 суток
Опубликовано видео с его извинениями. Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео распространилось в социальных сетях. Стендап-комик Анди Топалидис оскорблял девушку под аплодисменты посетителей и бармена клуба. Причиной послужило недовольство потерпевшей комментарием Анди в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали» (кому именно он этого пожелал, неясно). В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что юношу привлекли к ответственности по статье 434 КоАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы он признан виновным и подвергнут