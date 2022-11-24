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Социум

Стендап-комика из скандального видео арестовали на 10 суток

Опубликовано видео с его извинениями. Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео распространилось в социальных сетях. Стендап-комик Анди Топалидис оскорблял девушку под аплодисменты посетителей и бармена клуба. Причиной послужило недовольство потерпевшей комментарием Анди в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали» (кому именно он этого пожелал, неясно). В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что юношу привлекли к ответственности по статье 434 КоАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы он признан виновным и подвергнут
Дана Рахметова
Стендап-комика из скандального видео арестовали на 10 суток
Опубликовано видео с его извинениями.
Таксиста InDriver и его приятеля осудили за изнасилование студентки в Уральске
Таксиста InDriver и его приятеля осудили за изнасилование студентки в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео распространилось в социальных сетях. Стендап-комик Анди Топалидис оскорблял девушку под аплодисменты посетителей и бармена клуба. Причиной послужило недовольство потерпевшей комментарием Анди в социальных сетях - «хочу, чтобы тебя изнасиловали» (кому именно он этого пожелал, неясно). В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что юношу привлекли к ответственности по статье 434 КоАП - мелкое хулиганство. Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы он признан виновным и подвергнут административному аресту на 10 суток. Также полиция опубликовала видео с извинениями комика.
- Приношу искренние извинения перед всеми казахстанцами и девушками, которых я мог как-либо оскорбить своими высказываниями, максимально некорректными и некрасивыми по отношению к вам. Я искренне прошу прощения за это и обещаю, что урок я усвоил. Больше никогда такого не повторится, - сказал задержанный.
Тем временем журналист Михаил Козачков в своём Telegram написал, что у матери потерпевшей также есть возможность привлечь мужчину за оскорбление. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы комик

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