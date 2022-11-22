Страдает отсутствием объективности - МИД о заявлении наблюдателей ОБСЕ

В заявлении содержится набор трафаретных и предвзятых выводов, заявили в МИД. Фото: МИД РК В министерстве иностранных дел РК прокомментировали заявление миссии ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане. Заявление состоит из 22 страниц, его можно почитать на трёх языках по ссылке, а короткий пресс-релиз с основными тезисами здесь. В МИД отметили, что заявление страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана. - Бюро по демократическим инстит