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Социум

Страдает отсутствием объективности - МИД о заявлении наблюдателей ОБСЕ

В заявлении содержится набор трафаретных и предвзятых выводов, заявили в МИД. Фото: МИД РК В министерстве иностранных дел РК прокомментировали заявление миссии ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане. Заявление состоит из 22 страниц, его можно почитать на трёх языках по ссылке, а короткий пресс-релиз с основными тезисами здесь. В МИД отметили, что заявление страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана. - Бюро по демократическим инстит
Дана Рахметова
Страдает отсутствием объективности - МИД о заявлении наблюдателей ОБСЕ
В заявлении содержится набор трафаретных и предвзятых выводов, заявили в МИД.
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Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - МИД
Фото: МИД РК В министерстве иностранных дел РК прокомментировали заявление миссии ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане. Заявление состоит из 22 страниц, его можно почитать на трёх языках по ссылке, а короткий пресс-релиз с основными тезисами здесь. В МИД отметили, что заявление страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана.
- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии». В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона, - говорится в сообщении.
Заявление, по мнению МИД, содержит голословные и неподтвержденные фактами обвинения, что диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами.
- Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание, - заключили в МИД.
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выборы МИД

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