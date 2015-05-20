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Страшный пожар в Азербайджане унес жизни 16 человек

Утром 19 мая в столице Азербайджана Баку загорелся многоэтажный дом. Пожар, полыхавший четыре часа, унес жизни 16 человек, еще 54 госпитализированы. Фото 1news.az В жилом 16-этажном доме, расположенном на проспекте Азадлыг, около 11 часов утра по местному времени вспыхнул пожар, сообщает АиФ. По свидетельствам очевидцев, огонь в считанные минуты охватил всё здание, превратив высотку в чудовищный столб огня и дыма. К горящему зданию в экстренном порядке были переброшены большие силы МЧС Азербайджана, однако возгорание было настолько мощным, что пожарные расчёты не сумели сразу взять ситуацию по
Marat
Страшный пожар в Азербайджане унес жизни 16 человек
Утром 19 мая в столице Азербайджана Баку загорелся многоэтажный дом. Пожар, полыхавший четыре часа, унес жизни 16 человек, еще 54 госпитализированы.
Фото 1news.az
Фото 1news.az
 Фото 1news.az В жилом 16-этажном доме, расположенном на проспекте Азадлыг, около 11 часов утра по местному времени вспыхнул пожар, сообщает АиФ. По свидетельствам очевидцев, огонь в считанные минуты охватил всё здание, превратив высотку в чудовищный столб огня и дыма. К горящему зданию в экстренном порядке были переброшены большие силы МЧС Азербайджана, однако возгорание было настолько мощным, что пожарные расчёты не сумели сразу взять ситуацию под контроль. В здании в момент начала пожара находились десятки людей, и спасатели, рискуя жизнью, предпринимали попытки по вызволению жильцов из огненной ловушки. Для тушения пожара были привлечены вертолёты МЧС. Первые сообщения о погибших поступили от главы пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Лии Байрамовой. По её словам, мужчина, проживавший в горящем здании, в панике выбросился из окна и погиб на месте. Второй жертвой пожара стал ребёнок, наглотавшийся дыма. Как сообщает портал 1news.az, установлены личности 11 из 16 погибших при страшном пожаре: это брат и сестра — 16-летний Давуд и 21-летняя Улькяр Эйвазовы, полуторагодовалый Омар Джавадов, двухлетний Айхан Гусейнов, трехлетняя Фарах Магеррамова, пятилетняя Аян Керимова, Франгиз Багирова (1955 года рождения), Сахиб Багиров (1969 года рождения), Яшар Наджафов (1988 года рождения), Зульфия Ширинова (1972 года рождения) и Назиля Керимова (1976 года рождения). Азербайджанские специалисты почти сразу выяснили причину, по которой пожар в многоэтажке принял столь катастрофические масштабы. Стремительному распространению огня способствовала облицовка зданий, выполненная из полиуретановой плитки, чья главная проблема заключается в повышенной пожарной опасности. Кроме того, при возгорании она начинает выделять токсичные и ядовитые вещества, вызывающие тяжёлые отравления и смерть людей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о обеспечении всех пострадавших необходимым лечением, предоставлении людям, оставшимся без крова, временного жилья и материальной помощи. Власти возьмут на себя все расходы, связанные с погребением погибших. Соответствующим службам предписано в течение 15 дней произвести подсчёт ущерба, нанесённого имуществу пострадавших в результате пожара, для осуществления компенсационных выплат. Пока власти принимают меры для устранения последствий того, что уже произошло, жители Баку пытаются спасать себя сами. Как сообщает портал Vesti.az, жильцы некоторых облицованных домов начали избавляться от полиуретановых плиток своими собственными руками. Фотографии того, как облицовку буквально сдирают с бакинских домов, появились в социальных сетях. По данным Haqqin.az, в Хатаинском районе Баку около 50 жильцов дома парализовали строительные работы по облицовке их дома легковоспламеняющимися материалами. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые попытались успокоить жильцов дома и пообещали в ближайшее время снять облицовку со здания. В районе начался сбор подписей с требованием снять опасную облицовку со всех жилых домов.
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