Страшный пожар в Азербайджане унес жизни 16 человек

Утром 19 мая в столице Азербайджана Баку загорелся многоэтажный дом. Пожар, полыхавший четыре часа, унес жизни 16 человек, еще 54 госпитализированы. Фото 1news.az В жилом 16-этажном доме, расположенном на проспекте Азадлыг, около 11 часов утра по местному времени вспыхнул пожар, сообщает АиФ. По свидетельствам очевидцев, огонь в считанные минуты охватил всё здание, превратив высотку в чудовищный столб огня и дыма. К горящему зданию в экстренном порядке были переброшены большие силы МЧС Азербайджана, однако возгорание было настолько мощным, что пожарные расчёты не сумели сразу взять ситуацию по