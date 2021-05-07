Строгого запрета посещения кладбища нет - главный санврач ЗКО

11 мая в этом году православные христиане отмечают Радоницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По традиции в этот день все отправляются на кладбище, чтобы навестить могилы близких. Однако в прошлом году из-за пандемии посещать кладбище было запрещено. По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухамгали Арыспаева, в этом году такого запрета нет. - В этом году строгого запрета посещения кладбища нет. Однако все должны соблюдать санитарные нормы, то есть не должно быть огромного скопления народа в одном месте, - пояснил