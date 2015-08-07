Строителей ЗКО поздравили с профессиональным праздником

Сегодня, 7 августа, в Казахском драмтеатре аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил и наградил почетных строителей области. После просмотра небольшого видеофильма о строительстве, которое ведется у нас в городе, к представителям этой профессии обратился аким ЗКО. - Поздравляю вас с вашим Днем строителя, - обратился к присутствующим Нурлан НОГАЕВ. - Это самая мирная и созидательная профессия. Благодаря вам разрастается наш город, строятся новые объекты. Поздравляю вас с праздником, желаю вам чистого неба, здоровья, реализации творческих и семейных планов, пусть у вас всегда все будет хорошо. Побольше в