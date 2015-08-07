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Социум

Строителей ЗКО поздравили с профессиональным праздником

Сегодня, 7 августа, в Казахском драмтеатре аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил и наградил почетных строителей области. После просмотра небольшого видеофильма о строительстве, которое ведется у нас в городе, к представителям этой профессии обратился аким ЗКО. - Поздравляю вас с вашим Днем строителя, - обратился к присутствующим Нурлан НОГАЕВ. - Это самая мирная и созидательная профессия. Благодаря вам разрастается наш город, строятся новые объекты. Поздравляю вас с праздником, желаю вам чистого неба, здоровья, реализации творческих и семейных планов, пусть у вас всегда все будет хорошо. Побольше в
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Строителей ЗКО поздравили с профессиональным праздником
Сегодня, 7 августа, в Казахском драмтеатре аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ поздравил и наградил почетных строителей области.
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stroiteli (5)
 После просмотра небольшого видеофильма о строительстве, которое ведется у нас в городе, к представителям этой профессии обратился аким ЗКО. - Поздравляю вас с вашим Днем строителя, - обратился к присутствующим Нурлан НОГАЕВ. - Это самая мирная и созидательная профессия. Благодаря вам разрастается наш город, строятся новые объекты. Поздравляю вас с праздником, желаю вам чистого неба, здоровья, реализации творческих и семейных планов, пусть у вас всегда все будет хорошо. Побольше вам объектов! Аким ЗКО наградил более 10 человек нагрудным знаком "Почетный строитель Казахстана". Среди награжденных были заместитель директора ТОО "Батыс су арнасы", главный инженер Михаил ГОРОХОВ, инженер АО "Жайыкжылукуат" Бахытпай ТАУКАРИЕВ, главный директор ТОО "Жайык Курылыс" Владимир КАРДОНСКИЙ и многие другие. Владимир КАРДОНСКИЙ рассказал, что работает в строительной отрасли уже 40 лет. - Мы работаем на Чинаревском месторождении уже 19 год, - пояснил КАРДОНСКИЙ. - Когда мы пришли туда, там была только одна 10-я скважина. Сейчас мы ведем строительство нового газового завода на Чинаревском месторождении. Вахтовый комплекс строим, газопроводы, газоконденсатные линии, дороги строим. Объем работ у нас большой. Хотелось бы пожелать всем строителям благополучия и всего самого хорошего. Кроме того, глава региона наградил строителей благодарственными письмами.
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 BCqUao5UbKQ Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
награждение День строителя

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