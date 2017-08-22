Справка: "В 2014 году была проведена: механическая очистка канала с ПК467 по ПК557, построены два сооружения ПС-5, П-4, было сделано четыре прудокопаний: ПК468+05, ПК490+15, ПК538, ПК579+85, семь автосбросов: ПК520, ПК535+50, ПК579, ПК596, ПК640+60, ПК655, ПК694 и пять водовыпусков: ПК468+05, ПК490+15, ПК538, ПК579, ПК640".

Со слов Тулегена ГУМАРОВА, данный проект позволит обводнить пастбища четырех районов области. Тем самым будут созданы условия для животноводства и растениеводства. В проекте предусмотрены водовыпуски-лиманы, это говорит о том, что будет возможность улучшить сенокосные угодья. - В 2011 году началось реконструирование первого этапа данного канала. По проекту все строительные работы должны были быть выполнены в течение одного года подрядной организацией ТОО «Подводстрой» города Павлодар, - рассказал Тулеген ГУМАРОВ. - На данный этап было выделено из республиканского бюджета более 949 миллионов тенге. Но подрядная организация оказалась недобросовестной. Финансовой полицией была проведена доследственная проверка, в ходе которой был выявлен брак и переписки на сумму 423 миллиона тенге. По данному факту было заведено уголовное дело. С февраля 2014 года Таскалинским районным судом проводилась судебное разбирательство по этому объекту, и по решению суда директор ТОО «Подводстрой» Якунин Д.И. осужден, - пояснил Тулеген ГУМАРОВ. Как стало известно, в 2014 году за счет средств РГП "Казводхоз" было проведено техническое экспертное обследование объекта, там же были выполнены работы по договору подряда между комитетом водных ресурсов Казахстана и РГП Казводхоз" на сумму 172,65 миллиона тенге, где субподрядчиком выступил АО "Уральскводстрой".