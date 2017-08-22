ДТП произошло в Таскалинском районе 20 августа около 20 часов вечера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, автомобиль марки "Лада", в котором помимо водителя находился пассажир, направлялся в сторону поселка Таскала. - Водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП на месте скончался 23-летний пассажир, - пояснили в ДВД ЗКО. По данному делу ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".