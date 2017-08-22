И снова из крана течет холодная вода.... ЖТЭ не исполняет свои обязательства по подогреву воды. Но взимает деньги за подогрев воды по счетчику, хотя течет холодная вода. Тем самым обогащается. Просим поднять этот вопрос. Устали терпеть. Также считаю за те дни когда нет горячей воды, сотрудникам ЖТЭ не должны начисляться заработная плата.... ЖТЭ должны заняться прокуратура, АРЕМ Таир