С начала года за лечением в Атырауский кожно-венерологический диспансер обратились  270 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на телеканал "Казахстан-Атырау".  По сравнению с показателями прошлого года в этом году детей, заболевших грибковыми инфекциями, стало на 20 больше. В настоящее время в областном кожно-венерологическом диспансере получают лечение 17 детей. По словам медиков, разносчиками лишая являются домашние животные и птицы, причем у некоторых заразившихся детей заболевание проходит с осложнениями. Калыш ЖАКСЫЛЫКОВА попала в больницу с двумя внуками. Диагноз не утешительный - грибковый лишай. - Я заметила у малышей, которые любили играть с кошкой, красные пятна. Поначалу не придавала этому значения, но когда у детей поднялась температура, пришлось обратиться за помощью к врачу. Внукам прописали 10-дневное лечение, - рассказала Калыш  ЖАКСЫЛЫКОВА. Дерматологи утверждают, что признаки болезни можно заметить в первую очередь по волосам - на коже появляются белые чешуйчатые образования, после чего начинается выпадение волос. У ребенка поднимается температура тела, воспаляются лимфоузлы, уменьшается аппетит. Кожным заболеванием быстро заражаются дети со сниженным иммунитетом. Кроме того, этим заболеванием болеют и взрослые, которые в течение 24 часов носят закрытую обувь, не соблюдают нормы гигиены. Камилла МАЛИК