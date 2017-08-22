Об этом рассказал руководитель управления инспекции по охране труда ЗКО Азамат АЙТУЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам Азамата АЙТУЕВА, на сегодняшний день управление занятости и соцпрограмм создало комиссию, которая проверит обоснованность претензий медпесонала диспансера в поселке Круглоозерное. - Наше ведомство неоднократно проводило внеплановую проверку. Действительно, персонал работает в смене по 12 часов, а оплачивают им только 10. Согласно Трудовому кодексу, время обеда не оплачивается. Все это прописано в графике работы каждой медсестры и санитарки этого медучреждения, - пояснил Азамат АЙТУЕВ. - Сейчас комиссия уже работает и, надеемся, она сможет решить данный трудовой спор. Напомним, медперсонал Круглоозерновского психоневралогического диспансера недоволен тем, что им не оплачивают два часа рабочего времени, то есть вместо 12 часов им оплачивают лишь 10. Свою жалобу они даже отправили в администрацию президента.