Бронирование скидочных мест: 918-018, 918-020, 918-022

Международный отдел: 918-022, 8-778-320-54-46

Чтобы получить скидку 20 % на месяц обучения, необходимо просто прийти в любой из наших филиалов в период с 21 по 31 августа, пройти тестирование и записаться на занятия. В акции может принять участие любой желающий - как наши ученики, так и те, кто впервые придет к нам. Количество мест ограничено!- Мы не стоим на месте, стремимся постоянно расти и развиваться. Поэтому этот учебный год мы начнем с грандиозных новинок. Destination открывает курсы французского, немецкого, испанского и китайского языков. Я приглашаю всех желающих учить языки и развиваться вместе с Destination! - говорит директор языковой школы Роман ЛУШАКОВ. Курс немецкого языка будет проводиться по специальной немецкой методике, которая, кроме развития навыков письма и разговорной речи, подготавливает ученика к поступлению в вузы Германии. Ведь обучение в Германии абсолютно бесплатное для всех, кто обучается на немецком языке. - Обучение китайскому языку также будет способствовать дальнейшему поступлению в образовательные учреждения Китая. Например, у наших учеников есть прекрасная возможность поступить в колледжи Пекина после 9 класса, а после 7 класса можно перейти в обычную китайскую школу. Также мы сотрудничаем с лучшими вузами Пекина, - продолжил Роман ЛУШАКОВ. Грамматика французского и испанского языков схожа с грамматикой английского языка. Поэтому те, у кого уже есть хорошая база знаний по английскому языку, достаточно легко справятся и с этими языками.С сентября Destination запускает новый профессиональный курс – технический английский язык в сфере нефти и газа. Чтобы приступить к обучению на данном курсе, нужно иметь уровень английского языка не ниже Pre-Intermediate. - Курс длится примерно 6 месяцев, по окончанию будет выдаваться сертификат и рекомендательное письмо на английском языке от Destination. Я думаю, это отличная возможность подготовиться к работе в ведущих иностранных компаниях страны, - рассказывает старший преподаватель Алибек КАБДЕНГАЛИЕВ.Discussion Club – это то место, где каждый сможет бесплатно практиковать свой разговорный английский. Заниматься в клубе может любой желающий. Это не только ученики Destination, но и ребята, которые давно хотят улучшить свой английский, но по определенным причинам не посещают наши занятия. Записаться в клуб можно в администрации головного филиала на ул. Жукова.Теперь все учащиеся данного курса ежемесячно смогут проходить пробный тест IELTS абсолютно бесплатно. Для тех, кто у нас не учится, стоимость пробного теста составит 10 000 тенге. Отметим, что все преподаватели IELTS нашего центра имеют балл по этому экзамену 8.0-8.5. По окончании курса Destination оказывает содействие в регистрации на официальный экзамен. Также можно получить подробную информацию от наших специалистов по экзамену IELTS.С августа в Destination уже занимается несколько групп детей в возрасте 5-6 лет, которые еще не ходят в школу. Практика показывает, что малыши в этом возрасте могут воспринимать иностранный язык, главное, заинтересовать их и преподнести его понятным для них способом, например, через игры. Запись на курсы дошкольной подготовки уже идет. Принимаем детей с пяти лет.Destination уже в течение нескольких лет оказывает услуги поступления в ведущие зарубежные вузы. Основные наши направления – США, Канада, Англия, а также более доступные страны в Азии – Китай, Малайзия, Южная Корея, и в Европе – Германия, Болгария, Чехия и другие страны.На правах рекламы.