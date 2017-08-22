Новый профессиональный курс английского языка С сентября Destination запускает новый профессиональный курс – технический английский язык в сфере нефти и газа. Чтобы приступить к обучению на данном курсе, нужно иметь уровень английского языка не ниже Pre-Intermediate. - Курс длится примерно 6 месяцев, по окончанию будет выдаваться сертификат и рекомендательное письмо на английском языке от Destination. Я думаю, это отличная возможность подготовиться к работе в ведущих иностранных компаниях страны, - рассказывает старший преподаватель Алибек КАБДЕНГАЛИЕВ. Приглашаем в Discussion Club! Discussion Club – это то место, где каждый сможет бесплатно практиковать свой разговорный английский. Заниматься в клубе может любой желающий. Это не только ученики Destination, но и ребята, которые давно хотят улучшить свой английский, но по определенным причинам не посещают наши занятия. Записаться в клуб можно в администрации головного филиала на ул. Жукова.
Подготовительные курсы к IELTS Теперь все учащиеся данного курса ежемесячно смогут проходить пробный тест IELTS абсолютно бесплатно. Для тех, кто у нас не учится, стоимость пробного теста составит 10 000 тенге. Отметим, что все преподаватели IELTS нашего центра имеют балл по этому экзамену 8.0-8.5. По окончании курса Destination оказывает содействие в регистрации на официальный экзамен. Также можно получить подробную информацию от наших специалистов по экзамену IELTS. Дошкольная подготовка С августа в Destination уже занимается несколько групп детей в возрасте 5-6 лет, которые еще не ходят в школу. Практика показывает, что малыши в этом возрасте могут воспринимать иностранный язык, главное, заинтересовать их и преподнести его понятным для них способом, например, через игры. Запись на курсы дошкольной подготовки уже идет. Принимаем детей с пяти лет. Высшее образование за рубежом Destination уже в течение нескольких лет оказывает услуги поступления в ведущие зарубежные вузы. Основные наши направления – США, Канада, Англия, а также более доступные страны в Азии – Китай, Малайзия, Южная Корея, и в Европе – Германия, Болгария, Чехия и другие страны.
