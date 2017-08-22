Фото с сайта The Astana Times Частный благотворительный фонд "Асыл Мирас" совместно с отелем Rixos Borovoe проводят мероприятие уже в пятый раз. На благотворительном аукционе атырауский бизнесмен Ибрагим АКДРАШЕВ за 20,5 млн тенге купил велосипед итальянского гонщика Микеле Скарпони, который выступал за команду Pro Team. - Этот велосипед я поставлю у себя в музее, где хранятся эксклюзивные ценные вещи, доставшиеся мне либо в подарок, либо приобретенные мною на подобных мероприятиях. Среди них есть и перчатки Геннадия Головкина. Этот благотворительный фонд меня привлекает своей открытостью - всегда точно знаешь, на какие цели будут направлены средства, собранные в ходе аукциона, - рассказал Ибрагим АКДРАШЕВ. К слову, данный аукцион стал рекордным по сумме собранных средств за все 5 лет проведения. Если в 2015 и 2016 годы удалось собрать по 100 млн тенге в пользу детских больниц, что этом году году сумма вырученных средств составила 158 млн тенге. Деньги будут направлены организаторами на оборудование для детских медицинских учреждений, перинатальных центров, приобретение мебели и игровых площадок для детских домов.