Однако водитель автомобиля за ДТП ответственности  не понесет, так как он обладает дипломатическим иммунитетом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". konsulstvo (1) Как рассказал начальник отделения МПС ДВД ЗКО Манарбек НАЖИЕВ, 19 августа около 8 часов вечера на пересечении улицы Хусаинова и Чагано-Набережной произошло ДТП. - Несовершеннолетний мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу. Когда он  выбежал на проезжую часть, то ударился о заднее боковое крыло проезжающей машины марки "Тойота". Позже выяснилось, что машина принадлежит генеральному консульству РФ, а за рулем находился вице-консул, - пояснили в МПС ЗКО. По словам Манарбека НАЖИЕВА,  ребенок был доставлен в травмпункт города Уральска, где ему была оказана медпомощь и установлен диагноз - ушиб поясничной области. В этот же день мальчик был отпущен домой. - По результатам медосвидетельствования, водитель был трезв. Родители несовершеннолетнего от прохождения судмедэкспиртизы отказались и претензий к водителю не имеют. В связи с этим в действиях водителя состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 610 КоАП РК - "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", не усматривается. В соответствии со статьей 876 КоАП РК - "Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом от административной ответственности" производство не возбуждалось, так как водитель занимает должность вице-консула  в генеральном консульстве РФ в обладает дипломатическим иммунитетом, - сообщили в МПС ЗКО. Напомним, 19 августа машина консульства РФ сбила ребенка недалеко от парка культуры и отдыха.