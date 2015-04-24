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Происшествия

Строящийся мост рухнул в Алматы (видео)

В Алматы на пересечении проспектов Рыскулова и Саина рухнул строящийся мост, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал СТВ. По предварительной информации, спасатели ведут поиски двух человек, которые могли остаться под завалами. Известно, что еще восемь человек получили травмы. Отмечается, что на месте произошел разлив цемента. На объекте работали 50 - 55 человек. На место выехали три экипажа службы спасения в составе 16 человек и 6 кинологов, а также все службы взаимодействия и представители регионального оперативно-спасательного отряда. Строящаяся развязка соединяет выезд
Marat
Строящийся мост рухнул в Алматы (видео)
В Алматы на пересечении проспектов Рыскулова и Саина рухнул строящийся мост, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал СТВ.
Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz
 По предварительной информации, спасатели ведут поиски двух человек, которые могли остаться под завалами. Известно, что еще восемь человек получили травмы. Отмечается, что на месте произошел разлив цемента. На объекте работали 50 - 55 человек. На место выехали три экипажа службы спасения в составе 16 человек и 6 кинологов, а также все службы взаимодействия и представители регионального оперативно-спасательного отряда. Строящаяся развязка соединяет выезд из ТЦ "Domillion" и местный ЦОН. Проводится проверка личного состава строительной компании, которая вела работы на месте происшествия. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения.
Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz
tengri3
tengri3
   Фото с сайта Tengrinews.kz  
строительство несчастный случай

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