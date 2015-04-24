Строящийся мост рухнул в Алматы (видео)

В Алматы на пересечении проспектов Рыскулова и Саина рухнул строящийся мост, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал СТВ. По предварительной информации, спасатели ведут поиски двух человек, которые могли остаться под завалами. Известно, что еще восемь человек получили травмы. Отмечается, что на месте произошел разлив цемента. На объекте работали 50 - 55 человек. На место выехали три экипажа службы спасения в составе 16 человек и 6 кинологов, а также все службы взаимодействия и представители регионального оперативно-спасательного отряда. Строящаяся развязка соединяет выезд