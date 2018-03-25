Студенты из села не могут добраться на учебу в город из-за снежных заносов в ЗКО

В редакцию "МГ" обратились жители села Талдыкудук Казаталовского района, которые рассказали, что они не могут выехать из села в Уральск из-за неочищенных от снега дорог. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам студентки по имени Алтынай, они приехали в Талдыкудук 21 марта погостить на праздники. - 26 марта у нас начинается учеба, и нам нужно возвращаться в город. Сегодня утром 25 марта мы решили отправиться в путь, однако из-за сильных снежных заносов нам не удалось даже добраться до трассы. Мы сами пытались расчистить дорогу в ручную, но легковая машина постоянно застревает, тут без спец