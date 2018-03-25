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Происшествия Социум

Студенты из села не могут добраться на учебу в город из-за снежных заносов в ЗКО

В редакцию "МГ" обратились жители села Талдыкудук Казаталовского района, которые рассказали, что они не могут выехать из села в Уральск из-за неочищенных от снега дорог. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам студентки по имени Алтынай, они приехали в Талдыкудук 21 марта погостить на праздники. - 26 марта у нас начинается учеба, и нам нужно возвращаться в город. Сегодня утром 25 марта мы решили отправиться в путь, однако из-за сильных снежных заносов нам не удалось даже добраться до трассы. Мы сами пытались расчистить дорогу в ручную, но легковая машина постоянно застревает, тут без спец
Кристина Кобина
Студенты из села не могут добраться на учебу в город из-за снежных заносов в ЗКО
В редакцию "МГ" обратились жители села Талдыкудук Казаталовского района, которые рассказали, что они не могут выехать из села в Уральск из-за неочищенных от снега дорог.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам студентки по имени Алтынай, они приехали в Талдыкудук 21 марта погостить на праздники. - 26 марта у нас начинается учеба, и нам нужно возвращаться в город. Сегодня утром 25 марта мы решили отправиться в путь, однако из-за сильных снежных заносов нам не удалось даже добраться до трассы. Мы сами пытались расчистить дорогу в ручную, но легковая машина постоянно застревает, тут без специальной техники не справиться, -пояснила Алтынай. Кроме того, жители села Талдыкудук опасаются, что кому-то может понадобится экстренная медицинская помощь, а они не смогут доехать до ближайшей  больницы. Между тем, по словам главного инспектора аппарата акима Казталовского района Жандоса ДУЙСЕНГАЛИЕВА, в последние дни в районе сложилась непогода, шел обильный снегопад. -В нашем районе 16 сельских округов и около 50 населенных пунктов. Все дни шла метель и мы вели работы по уборке снега. Просто у нас всего 14 единиц техники и не везде еще успели расчистить. Сегодня в поселок Талдыкудук Казталовского района уже была наплавлена техника,  проблемный участок дороги будет расчищен, - пообещал Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ. - От трассы до села 40 километров не асфальтированной дороги. Из-за природного рельефа на 10 километрах от этого участка образуются снежные заносы. Стоит отметить, что поселок Талдыкудук с населением 615 человек находится в 320 километрах от города Уральск.
снежные заносы дорога Талдыкудук

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