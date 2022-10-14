Его дело было переквалифицировано, передаёт портал «Мой ГОРОД». Суд Атырау отменил изменил уголовную статью полицейского, осужденного за бездействие Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь идёт об уголовном деле участкового по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции. Он был признан виновным в бездействии на службе, повлёкшим тяжкие последствия. А именно убийство троих мужчин.

Что произошло?

Убийство троих человек произошло ночью 15 марта этого года на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард. От огнестрельного ранения скончались мужчины 27 и 23 лет. Ещё один мужчина с ранениями был доставлен в больницу. Тогда стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался житель Мангистауской области 1993 года рождения. Он был водворён в изолятор временного содержания. Расследование шло по 2 статье 99 УК РК «Убийство двух и более лиц». Позже родные рассказали журналистам, что подозреваемый избил пасынка. Биологический отец ребёнка написал заявление в полицию, а его родственники предложили встретиться лично. В тот день мужчина сказал сожительнице, что едет на встречу и с собой взял пистолет.   Как было установлено в суде, житель Атырау обратился в полицию с заявлением о том, что гражданский муж его бывшей жены избивает их детей.
- Позже по данному заявлению все они были вызваны в полицию. Там же заявитель и его несовершеннолетний сын рассказали, что гражданин (отчим ребёнка - прим. автора) хранит в своём доме пистолет с патронами. Однако участковый инспектор полиции, недобросовестно исполняя служебные обязанности, халатно относился к сообщению о факте хранения оружия и, не предпринимая никаких действий, проявлял служебное бездействие с целью облегчения своей работы, - сообщили в августе в пресс-службе суда.
Приговором суда полицейскому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишён специального звания капитана полиции.

После суда над участковым

Выяснилось, что осуждённый и его адвокат, не согласившись с таким приговором суда, решили обжаловать его.
– Судом апелляционной инстанции установлено, что в бездействиях осуждённого не имеется цели извлечения выгод и преимуществ для себя или организации. Деяния осуждённого выражены в неисполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которые повлекли по тяжкие последствия по неосторожности, - пояснили в областном суде.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении экс-полицейского изменен. Его действия переквалифицированы на часть 2 статью 371 УК «Халатность, то есть неисполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года. Приговор в части лишения специального звания капитана полиции отменен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.