Его дело было переквалифицировано, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Речь идёт об уголовном деле участкового по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции. Он был признан виновным в бездействии на службе, повлёкшим тяжкие последствия. А именно убийство троих мужчин.
Что произошло?
Убийство троих человек произошло
ночью 15 марта этого года на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард. От огнестрельного ранения скончались мужчины 27 и 23 лет. Ещё один мужчина с ранениями
был доставлен в больницу.
Тогда стражи порядка задержали подозреваемого
. Им оказался житель Мангистауской области 1993 года рождения. Он был водворён в изолятор временного содержания. Расследование шло по 2 статье 99 УК РК «Убийство двух и более лиц».
Позже родные рассказали журналистам, что подозреваемый избил пасынка. Биологический отец ребёнка написал заявление в полицию, а его родственники предложили встретиться лично. В тот день мужчина сказал сожительнице, что едет на встречу и с собой взял пистолет.
Как было установлено в суде, житель Атырау обратился в полицию с заявлением о том, что гражданский муж его бывшей жены избивает их детей.
- Позже по данному заявлению все они были вызваны в полицию. Там же заявитель и его несовершеннолетний сын рассказали, что гражданин (отчим ребёнка - прим. автора) хранит в своём доме пистолет с патронами. Однако участковый инспектор полиции, недобросовестно исполняя служебные обязанности, халатно относился к сообщению о факте хранения оружия и, не предпринимая никаких действий, проявлял служебное бездействие с целью облегчения своей работы, - сообщили в августе в пресс-службе суда.
Приговором суда полицейскому назначили наказание
в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишён специального звания капитана полиции.
После суда над участковым
Выяснилось, что осуждённый и его адвокат, не согласившись с таким приговором суда, решили обжаловать его.
– Судом апелляционной инстанции установлено, что в бездействиях осуждённого не имеется цели извлечения выгод и преимуществ для себя или организации. Деяния осуждённого выражены в неисполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которые повлекли по тяжкие последствия по неосторожности, - пояснили в областном суде.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении экс-полицейского изменен. Его действия переквалифицированы на часть 2 статью 371 УК «Халатность, то есть неисполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года.
Приговор в части лишения специального звания капитана полиции отменен.
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