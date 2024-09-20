Жанибекский районный суд рассмотрел гражданское дело о выплате алиментов до окончания учебы. Девушка просила суд обязать отца выплачивать ей алименты в 50 тысяч тенге ежемесячно, так как она является студенткой третьего курса колледжа и ей нужны деньги на проживание, питание и лечение. Мать поддержала девушку, добавив, что она вместе с дочерью арендует квартиру за 100 тысяч тенге.

Сам мужчина с иском не согласился, и заявил, что 50 тысяч для него слишком большая сумма, он не может ее платить, так как на данный момент у него двое несовершеннолетних детей.

– Принимая во внимание материальное и семейное положение истца, тот факт, что она учится в колледже, и что ей необходима помощь в продуктах и одежде. И учитывая также положение ответчика, что на его иждивении находятся еще двое его несовершеннолетних детей, работает сезонно, считает возможным взыскание с ответчика алиментов в размере восемь МРП (29 536 тенге - прим. автор) каждый месяц во время учебы истца. В связи с тем, что за обучение положены алименты, поскольку обучение заканчивается 30 июня 2026 года, суд принял решение частично удовлетворить иск и установил срок до 30 июня 2026 года. Также было разъяснено, что если ответчик продолжит учебу, он имеет право требовать алименты до достижения 21 года. Требование истца судом удовлетворено частично, - сообщили в суде ЗКО.

Решение не вступило в законную силу.