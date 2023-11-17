Житель Актобе Ринат Кенжибаев подал в суд на акимат и отдел ЖКХ из-за того, что не смог воспользоваться туалетом, который установили в 2018 году недалеко от областного акимата, пишет газета «Диапазон». Он потребовал 300 тысяч тенге морального ущерба — мужчина получил физическую боль и дискомфорт из-за длительного физического воздержания.

Подрядчик объяснял — когда истец приходил в туалет, там вели работы по очистке канализации. Суд первой инстанции отказал Кенжибаеву в удовлетворении требований, так как он не смог доказать негативных последствий от длительного воздержания.

Истец подал апелляционную жалобу.

— Как я могу доказать факт причинения мне физической боли от длительного воздержания? Достаточно доказать неправомерность действия или бездействия ответчика. Я утверждаю, что из-за закрытых туалетов мы ели добежали до дома. Испытали гнев, раздражение, дискомфортное состояние и физическую боль от длительного воздержания. Таким образом, мне и моему сыну причинён моральный вред, — говорилось в жалобе.

Облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе. Но судьи вынесли в адрес акима области частное определение, в котором отметили, что отдел ЖКХ не контролирует работу подрядчика и не вывесил объявление о том, что идёт ремонт или очистка труб.

Ранее в отделе ЖКХ сообщали, что на обслуживание этого туалета выделяли 120 тысяч тенге в месяц.