Балауса Медет воспитывается в многодетной семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен — прим. автора). Ей нельзя есть обычную еду, продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешёво. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и ей диагностировали гидроцефалию головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение. В Ташкент на реабилитацию девочку возят каждые три месяца. И один раз в год — в Самару.

Мама Балаусы Ботагоз Утегенова говорит, что после каждого курса реабилитации у её дочери увеличивается словарный запас, она стала быстрее выполнять школьные задания.

— Сейчас Балаусе 13 лет. Учиться на дому, в седьмом классе. После каждого курса улучшаться понимание. Она стала спокойнее, уменьшилась агрессия. В свободное время понемногу помогает мне с домашними делами. Но пока с учёбой плохо получается. Писать, читать пока не может, ходим на коррекционные занятия. Вожу к логопеду, дефектологу, психологу и на ЛФК. Надеемся, что со временем всё получится, если вовремя будем получать реабилитацию. Сейчас мы находимся в Самаре. Это уже 11-ый курс, лечимся с 2018 года. Нам осталось собрать 400 000 тенге, — говорит мама девочки.

Для полного выздоровления Балаусе нужно пройти ещё несколько курсов реабилитации. На данный момент родителям удалось собрать только половину суммы. До конца ноября в клинику нужно внести ещё 400 000 тысяч тенге.

Если вы желаете помочь семье, можете перевести средства на следующие счета: