По данным «Казгидромета», 17 ноября ночью и утром на севере и востоке ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +10.+12 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.