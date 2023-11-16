В Алматы пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка фермеров области, сообщили в акимате города. Она будет работать 18 и 19 ноября с 8 до 17 часов.

На ярмарке представят более 40 наименований продукции. Она пройдёт на площади Шокана Валиханова по улице Шевченко между Кунаева и Пушкина.

Традиционные сельхозярмарки выходного дня также проходят:

Гоголя — Масанчи (Алмалинский район),

микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район),

Абая — Утеген батыра (Ауэзовский район),

Мендикулова — Бектурова (Медеуский район).

