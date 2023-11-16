В Алматы пройдёт расширенная сельскохозяйственная ярмарка фермеров области, сообщили в акимате города. Она будет работать 18 и 19 ноября с 8 до 17 часов.
На ярмарке представят более 40 наименований продукции. Она пройдёт на площади Шокана Валиханова по улице Шевченко между Кунаева и Пушкина.
Традиционные сельхозярмарки выходного дня также проходят:
- Гоголя — Масанчи (Алмалинский район),
- микрорайон Казахфильм (Бостандыкский район),
- Абая — Утеген батыра (Ауэзовский район),
- Мендикулова — Бектурова (Медеуский район).
Ранее сообщалось, что новый пригородный маршрут запустили в Алматы.