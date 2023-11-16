Члены мониторинговой группы «ЕЛ Намысы» выявили коррупционные нарушения при проверке школ Теректинского района.

ЧП в школе Петропавловска вызвало в стране широкий общественный резонанс. Специальная мониторинговая комиссия «ЕЛ Намысы» по ЗКО внепланово изучила вопрос безопасности в школах Теректинского района.

— Мы посетили ряд учебных заведений в Теректинском районе и выяснили, что отдел образования района произвёл закуп услуг по охране 17 школ, которые относятся к объектам 1-3 групп (с учётом деления на группы по возможным последствиям совершения акта терроризма). Согласно инструкции, школы должны быть оснащены турникетами, системой оповещения, тревожной кнопкой с выводом в дежурные части, системой видеонаблюдения с передачей видеоизображения в центры оперативного управления полиции, либо в дежурные части, — сказал председатель Галымжан Ищанов на антикоррупционном форуме «Бизнес без коррупции»

В феврале победителем конкурса на охрану этих 17 школ объявлен ИП из другого региона. «У которого кроме названия, портфеля и авторучки – ничего не было», заявляют общественники. Заказчик не учёл требования о наличии гослицензии на охранные услуги с правом охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении. Кроме того, не нашли чёткого отражения в конкурсной документации детали приёмника сигнала тревожной кнопки с последующей реакцией.

Исполнитель без учёта этих требований принимает обязательства по охране объекта на условии самой низкой цены. И выигрывает тендер. ИП сидит в Южном регионе и в одном лице охраняет 17 школ Западного Казахстана. То есть некоторые предприниматели участвуют дистанционно в этих тендерах.

— В ходе проведения мониторинга выяснилось, что исполнитель не имеет в своём распоряжении служебного автотранспорта, отсутствуют пульт централизованного наблюдения, мобильные группы, офисное оборудование, разрешение на ношение оружия. Действия по охране объекта в случае нештатного режима возлагались на сами учебные заведения и местные органы полиции, а исполнитель ограничивался установкой на объектах прибора, подающего сигналы «Тревога». Но не на Пульт, а имеющийся у исполнителя приёмник, который фиксировал сигналы. При этом сам исполнитель осуществлял охрану вверенных объектов образования из Шымкента. То есть отсутствовали все требования, которые необходимы, чтобы охранять, а не просто поставить кнопку, не которую нажал, и по ней никто не приедет. Такая же ситуация была и в Таскалинском районе. Предпринимательские структуры должны быть только местными, а не с других регионов. Спрашивается, насколько эффективно обеспечена охрана и безопасность данных организаций образования, и рационально использованы бюджетные средства, — недоумевает Ищанов.

Комиссия через портал госзакупок изучила и другие материалы, характеризующие аналогичную деятельность этого индивидуального предпринимателя. Так, в договорах с государственными учреждениями Жетысуской и Акмолинской области тот же предприниматель. И определён только вид услуги «Обслуживание и диагностика тревожной кнопки», без обозначения юридического статуса. Проведённый анализ показал, что это ИП занимается только монтажом и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации.

— Таким образом, вследствие отсутствия чётких требований в технической спецификации документов по государственным закупкам, низкой антитеррористической грамотности работников образовательных организаций, низкий уровень выполнения требований паспорта антитеррористической защищенности объекта, уязвимого в террористическом отношении, возникает угроза эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности и охраны в организациях образования и рационального использования бюджетных средств, – добавил Ищанов.

На основании рекомендаций мониторинговой группы договор о поставке услуг расторгнут, итоги конкурса аннулированы.

Оксана КАТКОВА