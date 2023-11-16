В рамках акции "Жаңа Қазақстанның тірегі - ержүрек Жастар" сегодня в нашем районе состоялся рабочий визит представителей военных организаций и движений. Среди гостей были офицер по воспитанию и идеалогической работе министерства обороны РК Даулет Бейсеков, главный научный сотрудник Национального университета обороны Ерболат Адильбаев, председатель республиканского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" Мейрбек Мендигалиев и пресс-секретарь республиканского военно-патриотического движения Енлик Ержанова.



Гости в первую очередь встретились с воспитанниками движения "Жас Сарбаз" в Аксайской городской средней общеобразовательной школе №3 и лицее-школы № 6. На встрече в школе №3 Мейрбек Мендигалиев и председатель областного союза ветеранов боевых действий и военных конфликтов на таджикско-афганской границе Алишер Ашурматов рассказали школьникам о важности патриотизма, истории Вооруженных сил и достижениях казахской армии в настоящее время.

Они также поделились своими интересными событиями и трудностями, с которыми столкнулись при поступлении в армию. В ходе урока, посвященного подвигу, школьники получили ответы на все свои вопросы от ветеранов и военнослужащих. Основной целью этого урока мужества является формирование у воспитанников военно-патриотического движения чувства гордости и привязанности к своей родине, земле и Вооруженным силам Казахстана. Молодежь должна осознать важность своей роли в обеспечении безопасности и процветания страны.



Далее в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт, организованный оркестром и хором Министерства обороны РК, а также солдатами Национальной гвардии. Концерт получил название "Жаңа Қазақстанның тірегі - ержүрек Жастар " и был посвящен молодым людям, которые являются опорой будущего развития нашей страны.



Как отметили в акимате района, такие мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи, помогая им осознать свою ответственность и важность служения родине. Казахстанская армия продолжает развиваться и совершенствоваться, и молодежь должна быть готова внести свой вклад в обеспечение безопасности и процветания нашей страны.