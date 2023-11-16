В Алматы запустили новую автоматизированную газораспределительную станцию. Это первый шаг проекта перевода ТЭЦ-2 на газ, сообщили в пресс-службе акимата мегаполиса.

Заместитель акима Аскар Амрин сказал, что за отопительный сезон ТЭЦ-2 ежегодно сжигает порядка полутора миллионов тонн угля с выработкой около 660 тысяч тонн золы.

— Перевод ТЭЦ-2 на природный газ позволит снизить общий объём выбросов загрязняющих веществ с текущих 37 тысяч тонн в год до трёх тысяч тонн, — заверил чиновник.

Он добавил, что город нацелен на последовательную газификацию промышленного и частного секторов до 2030 года.

Осенью 2021 года Касым-Жомарт Токаев посетил алматинскую ТЭЦ-2 и дал старт работам по переходу на газ. Ожидается, что выбросы в атмосферу должны сократиться более чем в 15 раз. ТЭЦ-2 должен перейти на газ в 2026 году.