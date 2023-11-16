Первый шаг — встреча с Сан-Марино на «Астана Арене».
17 ноября
21:00
«Астана Арена»
Главный арбитр — Харальд Лехнер (Австрия)
Казахстан
Степень важности момента для сборной Казахстана ясна и в дополнительном нагнетании не нуждается. Также очевидно, что самый важный матч у команды Магомеда Адиева пройдет не в Астане, а в Любляне. Но относиться к заведомо более слабому сопернику снисходительно нельзя: это слишком важные три очка. Еще одна задача для нашей команды на этот матч — не потерять никого из лидеров, травмы в играх с «карликами» дело обычное. Точнее, не потерять еще кого-то из лидеров: из-за травмы, полученной в матче за «Бешикташ», встречу пропустит Бактиер Зайнутдинов.
Помня о том, что этот матч, по сути, спарринг, казахстанцы захотят решить все вопросы еще в первом тайме. Эксперты полагают, что нашей команде это удастся: коэффициент на “тотал больше 1,5 в первом тайме” — 1.94.
Последние матчи Казахстана (3-0-2, 5-5)
Финляндия - Казахстан 1:2
Дания - Казахстан 3:1
Казахстан - Северная Ирландия 1:0
Казахстан - Финляндия 0:1
Северная Ирландия - Казахстан 0:1
Сан-Марино
Самый красноречивый факт о сборной Сан-Марино: последнюю победу в своей истории она одержала в 2004 году в товарищеском матче с Лихтенштейном. А более одного мяча за игру сан-маринцы забивали еще раньше, в 2003-м. Но относиться к команде снисходительно не стоит. Совсем недавно сан-маринцы внезапно покусали сборную Дании: Расмус Хойлунн еле-еле заковырял гол к концу первого тайма, на 61-й минуте сборная Сан-Марино отыгралась и только Юссуф Поульсен спас датчан от позора. Мы верим в нашу команду, но на случай, если вы думаете, что Сан-Марино может пободаться, можно обратить внимание на коэффициент 3.95 на результат “ничья в итогам первого тайма”.
Последние матчи Сан-Марино (0-0-5, 1-19)
Сан-Марино - Дания 1:2
Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0
Сан-Марино - Словения 0:4
Дания - Сан-Марино 4:0
Финляндия - Сан-Марино 6:0
Где смотреть матч Казахстан - Сан-Марино
Встречу в прямом эфире традиционно покажет телеканал Qazsport.
Прогноз
Коэффициенты
Казахстан - 1.02
Ничья - 22.00
Сан-Марино - 41.00
Как бы мы не дули на воду, пропасть в классе между командами очевидна. Вопрос только в том, сколько мячей забьют казахстанские футболисты. Рекомендуем рассмотреть коэффициент 1.66 на победу Казахстана с форой -2,5.
