Первый шаг — встреча с Сан-Марино на «Астана Арене».

17 ноября

21:00

«Астана Арена»

Главный арбитр — Харальд Лехнер (Австрия)

Казахстан

Степень важности момента для сборной Казахстана ясна и в дополнительном нагнетании не нуждается. Также очевидно, что самый важный матч у команды Магомеда Адиева пройдет не в Астане, а в Любляне. Но относиться к заведомо более слабому сопернику снисходительно нельзя: это слишком важные три очка. Еще одна задача для нашей команды на этот матч — не потерять никого из лидеров, травмы в играх с «карликами» дело обычное. Точнее, не потерять еще кого-то из лидеров: из-за травмы, полученной в матче за «Бешикташ», встречу пропустит Бактиер Зайнутдинов.

Помня о том, что этот матч, по сути, спарринг, казахстанцы захотят решить все вопросы еще в первом тайме. Эксперты полагают, что нашей команде это удастся: коэффициент на “тотал больше 1,5 в первом тайме” — 1.94.

Последние матчи Казахстана (3-0-2, 5-5)

Финляндия - Казахстан 1:2

Дания - Казахстан 3:1

Казахстан - Северная Ирландия 1:0

Казахстан - Финляндия 0:1

Северная Ирландия - Казахстан 0:1

Сан-Марино

Самый красноречивый факт о сборной Сан-Марино: последнюю победу в своей истории она одержала в 2004 году в товарищеском матче с Лихтенштейном. А более одного мяча за игру сан-маринцы забивали еще раньше, в 2003-м. Но относиться к команде снисходительно не стоит. Совсем недавно сан-маринцы внезапно покусали сборную Дании: Расмус Хойлунн еле-еле заковырял гол к концу первого тайма, на 61-й минуте сборная Сан-Марино отыгралась и только Юссуф Поульсен спас датчан от позора. Мы верим в нашу команду, но на случай, если вы думаете, что Сан-Марино может пободаться, можно обратить внимание на коэффициент 3.95 на результат “ничья в итогам первого тайма”.

Последние матчи Сан-Марино (0-0-5, 1-19)

Сан-Марино - Дания 1:2

Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0

Сан-Марино - Словения 0:4

Дания - Сан-Марино 4:0

Финляндия - Сан-Марино 6:0

Где смотреть матч Казахстан - Сан-Марино

Встречу в прямом эфире традиционно покажет телеканал Qazsport.

Прогноз

Коэффициенты

Казахстан - 1.02

Ничья - 22.00

Сан-Марино - 41.00

Как бы мы не дули на воду, пропасть в классе между командами очевидна. Вопрос только в том, сколько мячей забьют казахстанские футболисты. Рекомендуем рассмотреть коэффициент 1.66 на победу Казахстана с форой -2,5.

