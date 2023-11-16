Подозреваемого в участии в террористической группе экстрадировали в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Сотрудники Генеральной прокуратуры, КНБ, Интерпола МВД при содействии МИД Казахстана из Болгария экстрадировали гражданина РК.

— Он подозревается в том, что, будучи сторонником радикального религиозного течения, в 2015 году выехал на территорию Сирийской Арабской Республики, где вступил в одну из террористических группировок. В этой связи в отношении него начато досудебное расследование, и он объявлен в международный розыск. В мае его задержали на территории Болгарии, — говорится в сообщении.