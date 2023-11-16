Суд вынес приговор в отношении одного из поставщиков программы Art Sport в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.

Надзорный орган установил хищение бюджета со стороны поставщиков.

— Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ. 30 мая прокуратура Алмалинского района начала досудебное расследование в отношении директора клуба по факту хищения бюджетных средств, — рассказали в прокуратуре.

Суд признал поставщика виновным, ему назначили три года ограничения свободы.

Отдельные поставщики не осуществляли постановку в качестве плательщиков налога НДС. После внесения акта надзора, департамент госдоходов оштрафовал нарушителей на 25 миллионов тенге.

Ранее программу Art Sport закрыли в Алматы из-за нарушений. Прокуратура выявила многомиллионные хищения бюджетных средств. Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Более 10 работающих по программе тренеров ранее были судимы.