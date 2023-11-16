Сенатор Жанна Асанова предложила меры по борьбе с бытовым насилием. Соответствующий депутатский запрос она направила на имя премьер-министра Казахстана.

Сенатор предлагает внедрить обязательную регистрацию насильников с последующим ограничением трудоустройства в государственные и силовые органы, лишение прав на владение оружием.

Ещё одна предложенная мера — увеличить финансирование для развития сети кризисных центров. Пока их обеспеченность составляет около 15% в стране. И жительницы районов и сёл доступа к ним не имеют.

— Настала необходимость анализа контента, в СМИ, интернет-платформах и киноиндустрии на предмет выявления и запрета материала, популяризирующего насилие. При этом также следует обратить внимание на компьютерные игры, в которые играют наши дети и подростки. И на книги, которые они читают, — считает сенатор.

Также она отметила необходимость пересмотра механизма адвокатской помощи. А именно, предложила увеличить оплату социальным адвокатам, чтобы жертвам насилия в первые часы помогали адвокаты со стажем, имеющие опыт в аналогичных процессах, а не практиканты.