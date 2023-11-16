Досудебные расследования в отношении руководства АО «ОзенМунайГаз» окончил департамент агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области.

Действия заместителя генерального директора АО Мамбетсапаева квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями. Он фиктивно трудоустроил своих знакомых. Фактически они не работали, при этом получая зарплату.

Другому экс-заместителю генерального директора АО «ОМГ» Карамурзаеву предъявили обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путём проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин. При этом ущемили интересы других участников закупок. Ущерб составил 623 млн тенге.

Также предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «ОМГ» и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили имущество на 294 млн тенге.

Все уголовные дела направили в суд.

Напомним, в апреле в Астане собрались сотрудники подрядной организации ТОО «БерАли Мангистау Company». Они остались без работы после того, как лоты «ОзенМунайГаз» выиграло ТОО «КЕЗБИ». После этого начались проверки в АО.