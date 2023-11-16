Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Об этом написал президент в своём аккаунте в Загрузка твита... (ранее Twitter).

— Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья–фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства, — написал Касым-Жомарт Токаев.

20-ти миллионными гражданами страны стали пять детей, родившиеся в 8:10 14 ноября. Они появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

По данным Бюро национальной статистики, на первое января 2023 года численность казахстанцев составляла 19 765 004 человек. В 1991 году численность населения составляла 16,4 миллиона человек.