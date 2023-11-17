В Астрахани рухнули два подъезда жилого дома, сообщило местное управление МЧС.
16 ноября очевидец сообщил о появлении трещины на наружной стене пятиэтажном жилого дома.
— Произошло обрушение третьего и четвёртого подъездов дома. Дом покинули 213 человек, из них 37 — дети, — говорится в сообщении.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своём Telegram написал, что погибла женщина 1939 года рождения. Остальные жильцы успели эвакуироваться.
В городе открыли три пункта временного размещения. Пострадавшим власти обещали предоставить жильё.