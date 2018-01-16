Убийство 21-летнего парня произошло ночью 14 июля в районе первого дачного поселка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор по дело об убийстве 21-летнего торговца арбузами Кажденова. Стоит отметить, что в убийстве обвинялся 17-летний Даниил РОМАНОВ. Из материалов дела следует, что Романов вместе со своим другом Трифоновым решили подработать и договорись с продавцом арбузами Мамбетовым, что за 8 тысяч тенге скосят траву, обрежут деревья и выроют ямы под столбы на его дачном участке. Через неделю Романов пришел к Мамбетову  за деньгами за выполненную работу, но продавца арбузов на месте торговли не было, и так продолжалось несколько дней. Тогда Романов решил потребовать деньги с продавца Кажденова, который находился на точке. Между парнями произошла ссора. Но позже 17-летний парень извинился за инцидент. 14 июля в районе первого дачного поселка нашли тело Кажденова с огнестрельным ранением в груди. По показаниям свидетелей подозрения пали на Романова. Стоит отметить, что в ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. Сам Романов объяснил это тем, что признался в убийстве только из-за того, что на него было оказано физические давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. В ту ночь он находился дома и сочинял текст для новой песни, так как является рэп-исполнителем. Судья Нурлан Губашев пояснил, что для вынесения обвинительного приговора доказательств, предоставленные органами уголовного преследования в адрес суда, было не достаточно. -В первоначальных показаниях свидетели не могли опознать лиц, совершивших убийство. Позже один из свидетелей вспомнил, что между Романовым и Кажденовым недавно произошла ссора и сделал выводы, что это он был на месте преступления. По поводу противоречивых показаний, свидетели ссылаются на шоковое состояние. Кроме того, оправданием подозреваемого послужила переписка в социальной сети и дата сохраненных документов на компьютере на момент убийства, -пояснил Губашев. -Кроме того, признательные показания не могут быть взяты в основу обвинения Романова, потому что они были проведены с существенным правонарушением уголовно-процессуального законодательства. В отношении Романова было оказано давление и этому нашлось подтверждение, 25 июля была проведена судебно-медицинская экспертиза и у него были обнаружены телесные подтверждения. В настоящее время дело направлено в прокурору для организации дальнейшего расследования с целью установления лиц, причастных к данному преступлению. Мама Даниила РОМАНОВА поблагодарила суд за справедливость. -Моего сына под стражей держали 5 месяцев, к тому же ещё и били сотрудники правоохранительных органов. Лишь конвой относились хорошо, по-человечески. Глядя на то, как идёт следствие, я надеялась только на наш суд,- рассказала женщина. Напомним, после убийства силовики оцепили дачный поселок. Они проверяли улицы, дома, а также проезжающий там транспорт. Жители поселка также рассказывали, что проверка идет и во втором дачном поселке. 4I4RVwQcCwQ Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА