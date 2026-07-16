Суд ЗКО оставил подростка с отцом: мать уехала на юг, а ребенок годами жил с бабушкой

В Западно-Казахстанской области суд вынес решение по непростому семейному спору. 14-летний подросток через суд добился права остаться жить со своим отцом, отказавшись переезжать к матери в другой регион.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, после развода родителей место жительства ребенка официально определили с матерью. Однако на деле все сложилось иначе: с трехлетнего возраста мальчик фактически рос в одном из поселков ЗКО с бабушкой по материнской линии. В это время его мать уехала в южный регион Казахстана, где создала новую семью.

Отец ребенка обратился в суд с иском, чтобы официально забрать сына к себе. Мужчина пояснил, что все эти годы принимал активное участие в воспитании мальчика, создал для него отличные условия, а каждые выходные сын проводил у него дома.

Мать мальчика иск не признала. Женщина утверждала, что у нее в южном Казахстане есть все условия для сына, препятствий для его общения с отцом она не чинила и планировала забрать подростка к себе сразу после окончания учебного года.

Главным аргументом в споре стало мнение самого 14-летнего парня. На заседании подросток твердо и уверенно заявил, что хочет жить с отцом.

- Суд установил, что ребенок способен самостоятельно формулировать свои мысли. Каких-либо признаков давления на него со стороны взрослых обнаружено не было, - отметили в пресс-службе суда.

В итоге, оценив все детали - долгое проживание мальчика отдельно от матери, его искреннее нежелание переезжать и привязанность к отцу, - суд встал на сторону мужчины.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.