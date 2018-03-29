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Судебный процесс над женщиной, убившей 16-летнего пасынка, начался в Мангистауской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области начался судебный процесс над мачехой, которая жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего жителя Бейнеу. - На скамье подсудимых мачеха 16-летнего подростка. Еще на стадии досудебного расследования она признала свою вину. Суд рассматривает уголовное д
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Судебный процесс над женщиной, убившей 16-летнего пасынка, начался в Мангистауской области
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области начался судебный процесс над мачехой, которая жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего жителя Бейнеу. - На скамье подсудимых мачеха 16-летнего подростка. Еще на стадии досудебного расследования она признала свою вину. Суд рассматривает уголовное дело по статье 99 части 2 пункту 14 УК РК - "Убийство". Следующее заседание запланировано на 6 апреля. Судебное заседание проходит в открытом режиме, - рассказала представитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова. Напомним, что страшная трагедия произошла 4 января в Бейнеуском районе Мангистауской области. Мачеха нанесла 20 ножевых ранений 16-летнему пасынку, после чего он скончался. Спрятав тело подростка в сарае, супругу она сказала, что сын ушел гулять. Однако на следующий день она все же созналась в убийстве. Регина ЯСНАЯ
суд убийство

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