Судебный процесс над женщиной, убившей 16-летнего пасынка, начался в Мангистауской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области начался судебный процесс над мачехой, которая жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего жителя Бейнеу. - На скамье подсудимых мачеха 16-летнего подростка. Еще на стадии досудебного расследования она признала свою вину. Суд рассматривает уголовное д