Супермаркет «Суровский» поздравил уральцев с праздником Наурыз

В сети супермаркетов «Суровский» 22 марта в честь празднования Наурыз мейрамы угощали своих посетителей традиционным напитком наурыз-коже, баурсаками и прочими сладостями. Для покупателей супермаркетов в торговом зале были накрыты столы, а приветливые девушки в национальных костюмах поздравляли всех пришедших. По словам посетительницы супермаркета Валентины ИВАНЧЕНКО, она здесь постоянный покупатель и очень довольна обслуживанием и качеством товаров. - Я каждый день здесь покупаю выпечку для детей, а также готовые блюда. Повара отлично готовят, все вкусно и продавцы очень вежливые. К тому же з