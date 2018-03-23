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Бизнес-новости

Супермаркет «Суровский» поздравил уральцев с праздником Наурыз

В сети супермаркетов «Суровский» 22 марта в честь празднования Наурыз мейрамы угощали своих посетителей традиционным напитком наурыз-коже, баурсаками и прочими сладостями. Для покупателей супермаркетов в торговом зале были накрыты столы, а приветливые девушки в национальных костюмах поздравляли всех пришедших. По словам посетительницы супермаркета Валентины ИВАНЧЕНКО, она здесь постоянный покупатель и очень довольна обслуживанием и качеством товаров. - Я каждый день здесь покупаю выпечку для детей, а также готовые блюда. Повара отлично готовят, все вкусно и продавцы очень вежливые. К тому же з
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Супермаркет «Суровский» поздравил уральцев с праздником Наурыз
В сети супермаркетов «Суровский» 22 марта в честь празднования Наурыз мейрамы угощали своих посетителей традиционным напитком наурыз-коже, баурсаками и прочими сладостями.
Для покупателей супермаркетов в торговом зале были накрыты столы, а приветливые девушки в национальных костюмах поздравляли всех пришедших.
По словам посетительницы супермаркета Валентины ИВАНЧЕНКО, она здесь постоянный покупатель и очень довольна обслуживанием и качеством товаров.
- Я каждый день здесь покупаю выпечку для детей, а также готовые блюда. Повара отлично готовят, все вкусно и продавцы очень вежливые. К тому же здесь всегда проходят акции и скидки, что позволяет сэкономить на покупках. В этот весенний праздник хочу всем пожелать добра и здоровья, - поздравила уральцев Валентина ИВАНЧЕНКО.
Любители традиционного напитка наурыз-коже могли приобрести его по выгодной цене – 250 тенге за литр. Приготовлен напиток поварами супермаркета.
Кроме баурсаков в супермаркете можно было купить булочки в виде жаворонков, которые также символизируют начало весны.
Огромным спросом пользовался и бешбармак, приготовленный из свежих продуктов, продающихся в супермаркете “Суровский”.
По словам управляющей сети супермаркетов Натальи СОЛОМАТИНОЙ, поздравление посетителей с весенним праздником Наурыз стало для них доброй традицией.
- Мы ежегодно в этот праздник угощаем своих клиентов традиционными блюдами и рады, что посетителям это нравится. Любой желающий сегодня может прийти и отведать наши угощения. Поздравляю всех с праздником, - рассказала управляющая сети супермаркетов "Суровский".
Взрослые и дети с удовольствием пробовали коже и баурсаки и даже просили добавки.
Все посетители остались довольными и благодарили руководство сети супермаркетов за подаренное праздничное настроение.
«Суровский» – традиция хорошего вкуса! Мы ждем вас по адресам: пр. Достык, 160; пр. Евразия, 57; пр. Евразия, 61; пр. Евразия, 101, дачный кооператив «Ветеран», строение 220 А (р-н Самал)
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