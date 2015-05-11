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Бизнес-новости

Супермаркет «Суровский» поздравил ветеранов с Днем Победы

В канун празднования Дня Победы сотрудники сети супермаркетов «Суровский» посетили ветеранов ВОВ. Чествование ветеранов стало доброй традицией в дружном коллективе торговой сети. Не стал исключением и этот год. - Мы не можем вернуть молодость или здоровье нашим дорогим ветеранам, но вот подарить немного радости, уделить внимание вполне посильно каждому из нас, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Суровский» Катерина НАГУМАНОВА. – Думаю, что помнить о тех, кому мы обязаны мирным небом и благополучием, это долг каждого ныне живущего человека на всем постсоветском пространстве. От
Marat
Супермаркет «Суровский» поздравил ветеранов с Днем Победы
В канун празднования Дня Победы сотрудники сети супермаркетов «Суровский» посетили ветеранов ВОВ.
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 Чествование ветеранов стало доброй традицией в дружном коллективе торговой сети. Не стал исключением и этот год. - Мы не можем вернуть молодость или здоровье нашим дорогим ветеранам, но вот подарить немного радости, уделить внимание вполне посильно каждому из нас, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Суровский» Катерина НАГУМАНОВА. – Думаю, что помнить о тех, кому мы обязаны мирным небом и благополучием, это долг каждого ныне живущего человека на всем постсоветском пространстве. От всего коллектива и от себя лично хочу поздравить наших ветеранов со светлым праздником Победы и пожелать им здоровья и долголетия. Каждому ветерану вручили денежные подарки и цветы от сети супермаркетов "Суровский". Внимание и теплые слова благодарности тронули ветеранов до слез.
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 - Очень тронут такой заботой и вниманием, - говорит ветеран ВОВ Семен Акимович ДАНИЛИН. – Война отгремела и не хочется вспоминать о том, что пришлось пережить нам – ветеранам. Спасибо коллективу «Суровский», что не забыли стариков. Ведь для нас это очень важно. Также в преддверии дня Победы во всех супермаркетах сети «Суровский» каждому покупателю дарили георгиевскую ленточку как дань памяти павшим героям.
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