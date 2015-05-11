Супермаркет «Суровский» поздравил ветеранов с Днем Победы

В канун празднования Дня Победы сотрудники сети супермаркетов «Суровский» посетили ветеранов ВОВ. Чествование ветеранов стало доброй традицией в дружном коллективе торговой сети. Не стал исключением и этот год. - Мы не можем вернуть молодость или здоровье нашим дорогим ветеранам, но вот подарить немного радости, уделить внимание вполне посильно каждому из нас, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Суровский» Катерина НАГУМАНОВА. – Думаю, что помнить о тех, кому мы обязаны мирным небом и благополучием, это долг каждого ныне живущего человека на всем постсоветском пространстве. От