Священный месяц Рамадан в 2025 году для казахстанцев начнется в марте

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало календарь религиозных праздников на 2025 год.

Рамадан, который является девятым месяцем исламского лунного календаря, считается священным для всех мусульман. В течение этого месяца верующие придерживаются поста, что является одним из пяти столпов ислама. Суть поста заключается в воздержании от еды, питья, курения и других телесных удовольствий от рассвета до заката. Этот период служит не только для физического самоограничения, но и для духовного очищения и углубления веры. Пост продолжается 29 или 30 дней, в зависимости от лунного календаря, в 2025 году он начнётся 1 марта и завершится праздником Ораза айт 30 марта. Этот день символизирует окончание поста и собирает верующих в молитве и радостных торжествах.

Ляйлят аль-Кадр, также известная как Ночь Предопределения, — одна из самых значимых ночей в исламском календаре. В эту ночь, согласно преданию, пророк Мухаммед получил первое откровение Корана. Она считается особенно благословенной и имеет огромное духовное значение. В 2025 году эта ночь будет отмечаться с 26 на 27 марта.

Еще один важный праздник — Курбан айт, который будет проходить с 6 по 8 июня. Этот праздник связан с жертвоприношением в честь пророка Ибрагима. В это время мусульмане приносят в жертву животное и делят его мясо между семьей, друзьями и нуждающимися

В ДУМК отметили, что начало месяцев хиджры было основано на данных международных центров астрономических исследований. Специалисты по фетвам предупреждают, что точные даты религиозных праздников могут быть перенесены на один день раньше или позже из-за наступления новолуния.

Фото ДУМК РК