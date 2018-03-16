Свыше 200 кг одежды за три дня собрали жители Атырау для пострадавших от паводка в ВКО

Штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от подтовлений в Восточно-Казахстанской области открыт на базе молодежного ресурсного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В течение трех дней неравнодушные жители Атырау принесли 202 кг мужской, детской и женской одежды. Люди принесли теплые вещи, куртки, пальто и детские игрушки. Кроме того, коллективом Атырауского медицинского колледжа были собраны деньги, на которые купили 108 банок консервов, 60 кг макарон и 35 литров подсолнечного масла. - Мы призываем всех жителей Атырауской области откликнуться и помочь людям, попавшим в бед