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Социум

Свыше 200 кг одежды за три дня собрали жители Атырау для пострадавших от паводка в ВКО

Штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от подтовлений в Восточно-Казахстанской области открыт на базе молодежного ресурсного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В течение трех дней неравнодушные жители Атырау принесли 202 кг мужской, детской и женской одежды. Люди принесли теплые вещи, куртки, пальто и детские игрушки. Кроме того, коллективом Атырауского медицинского колледжа были собраны деньги, на которые купили 108 банок консервов, 60 кг макарон и 35 литров подсолнечного масла. - Мы призываем всех жителей Атырауской области откликнуться и помочь людям, попавшим в бед
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Свыше 200 кг одежды за три дня собрали жители Атырау для пострадавших от паводка в ВКО
Штаб по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от подтовлений в Восточно-Казахстанской области открыт на базе молодежного ресурсного центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В течение трех дней неравнодушные жители Атырау принесли 202 кг мужской, детской и женской одежды. Люди принесли теплые вещи, куртки, пальто и детские игрушки. Кроме того, коллективом Атырауского медицинского колледжа были собраны деньги, на которые купили 108 банок консервов, 60 кг макарон и 35 литров подсолнечного масла. - Мы призываем всех жителей Атырауской области откликнуться и помочь людям, попавшим в беду. Это наше общее дело, это наши земляки, в трудную минуту мы не можем оставаться в стороне, - с призывом обратилась к горожанам председатель профсоюза Атырауского медицинского колледжа Бэла КАДИРОВА. Отметим, что сбор гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления продолжится до 19 марта. Адреса пунктов сбора: рынок "Дина" - "Молодежный консультационный центр", ул.Абая, 10 "а", 2 этаж, 23 кабинет. Мкр. Нурсая, 23 дом - "Молодежный ресурсный центр", а также во всех районных ресурсных центрах. Контактный телефон: 87023817301
Камилла МАЛИК
паводок помощь сбор ВКО

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