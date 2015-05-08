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Социум

Схема движения общественного транспорта на 8 и 9 мая в Уральске

В связи с празднованием Дня Победы 8 и 9 мая движение на проспекте Достык будет перекрыто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. Схема движения 8 мая 8 мая с 7.30 до 14.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующему направлению: - при движении со стороны железнодорожного вокзала по пр. Достык до ул. Сарайшык с поворотом направо, по ул. Чагано-Набережная с поворотом налево до пересечения с ул. Карева, по ул. Карева до пр. Достык с поворотом направо и далее согласно маршруту. При движении со стороны ул. Пугачева по пр. Достык до ул. Досмух
Marat
Схема движения общественного транспорта на 8 и 9 мая в Уральске
В связи с празднованием Дня Победы 8 и 9 мая движение на проспекте Достык будет перекрыто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на УАП ДВД ЗКО.
Схема движения 8 мая
Схема движения 8 мая
 Схема движения 8 мая 8 мая с 7.30 до 14.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующему направлению: - при движении со стороны железнодорожного вокзала по пр. Достык до ул. Сарайшык с поворотом направо, по ул. Чагано-Набережная с поворотом налево до пересечения с ул. Карева, по ул. Карева до пр. Достык с поворотом направо и далее согласно маршруту. При движении со стороны ул. Пугачева по пр. Достык до ул. Досмухамедова с поворотом налево до ул. Ескалиева, по ул. Ескалиева до ул. Сарайшык с поворотом на пр.Достык и далее согласно маршруту.
Схема движения 9 мая до обеда
Схема движения 9 мая до обеда
 Схема движения 9 мая до обеда 9 мая с 7.30 до 15.30 схема будет следующей: - при движении со стороны железнодорожного вокзала по пр. Достык до ул. Ихсанова с поворотом направо, по ул. Тайманова с поворотом налево до ул. Сарайшык, далее поворот направо на ул. Чагано-Набережную, и далее согласно маршруту; - при движении со стороны ул. Жангирхана по ул. Чагано-Набережная с поворотом направо на ул. Сарайшык, по ул. Сарайшык с поворотом налево на ул. Тайманова, затем поворот на пр. Достык и далее согласно маршруту; - при движении со стороны центрального рынка по ул. Курмангазы до пересечения с ул. Пугачева, разворот движения по ул. Курмангазы до пересечения с ул. Чапаева и далее согласно маршруту.
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 Схема движения на 9 мая с 18.00 до 23.00: - при движении со стороны железнодорожного вокзала по пр. Достык до ул. Сарайшык с поворотом направо, по ул. Чагано-Набережная с поворотом налево до пересечения с ул. Карева, по ул. Карева до пр. Достык с поворотом направо и далее согласно маршруту; - при движении со стороны ул. Пугачева по пр. Достык до ул. Досмухамедова с поворотом направо до ул. Тайманова, по ул. Тайманова с поворотом нанаправо до ул. Д. Нурпеисовой, далее до ул. Ескалиева, с ул. Ескалиева до ул. Сарайшык с поворотом на пр.Достык и далее согласно маршруту.  

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