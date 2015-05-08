Схема движения общественного транспорта на 8 и 9 мая в Уральске

В связи с празднованием Дня Победы 8 и 9 мая движение на проспекте Достык будет перекрыто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на УАП ДВД ЗКО. Схема движения 8 мая 8 мая с 7.30 до 14.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующему направлению: - при движении со стороны железнодорожного вокзала по пр. Достык до ул. Сарайшык с поворотом направо, по ул. Чагано-Набережная с поворотом налево до пересечения с ул. Карева, по ул. Карева до пр. Достык с поворотом направо и далее согласно маршруту. При движении со стороны ул. Пугачева по пр. Достык до ул. Досмух