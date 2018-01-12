Как стало известно, движение автобусов изменили после обращений граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате Уральска сообщили, что "на основании проведенного анализа и обращений граждан принято решение о пересмотре схемы движения по маршрутам №6 и №45". - В связи с этим с 14 января 2018 года маршрут №6 будет ходить по схеме: микрорайон Балауса – п.Мичурино (Жером) и обслуживаться 5 автобусами среднего класса и 15 микроавтобусами марки «ГАЗель». Маршрут №45 будет ходить по схеме: Рынок «Заря Востока» - 5 поликлиника с заездом в областной противотуберкулезный диспансер и гипермаркет «ДИНА», при этом обслуживаться 5 автобусами среднего класса и 15 микроавтобусами марки «ГАЗель», - рассказали в акимате. - По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск по тел: 50-04-02. Напомним, схема движения трех маршрутов в Уральске была изменена 4 декабря 2017 года. Так, маршрут №6 следовал из микрорайона Балауса до остановки «Пластик» по улице Штыбы, маршрут №37 из 6 микрорайона до железнодорожного вокзала, маршрут №45 от остановки "Поликлиника №5" до ДВД ЗКО. Тогда же были полностью ликвидированы маршруты № 11, №19, №41 и №47.  